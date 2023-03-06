У Туреччині обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена внаслідок землетрусу: моторошні кадри

У місті Шанлиурфа, що у Туреччині, внаслідок землетрусу обвалився багатоповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Наразі екстрені служби проводять рятувальні роботи. Місцеві ЗМІ вже показали наслідки падіння будинку – кадри жахають.

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У Туреччині обвалилася багатоповерхівка

Так, внаслідок потужних землетрусів та сильних пошкоджень у Шанлиурфі обвалився багатоповерховий будинок. У цей момент біля будівлі були люди та багато авто.

Падіння багатоповерхівки у Туреччині: дивіться відео

Очевидці одразу повідомили про НП рятувальникам, медикам та правоохоронцям. Вони оперативно прибули на місце події.

Мер столичного муніципалітету Шанлиурфа Зейнель Абідін Беязгюль зазначив, що з-під завалів було чути голоси люди. Нині роботи на місці події тривають.



У Туреччині обвалився багатоповерховий будинок / фото Yenicag Gazetesi



Наслідки падіння будинку / фото Sputnik News

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