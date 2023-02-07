Після землетрусу в Туреччині було вже щонайменше 100 афтершоків

Після землетрусів у Туреччині та Сирії люди відчули вже щонайменше 100 афтершоків. Всі ці поштовхи були магнітудою 4 або й більше.

За даними Геологічної служби США, афтершоки трапились після землетрусу магнітудою 7,8. Хоч після того в Туреччині пролунала ще серія землетрусів, один з яких мав магнітуду 7,7.

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Що відомо про афтершоки в Туреччині

У міру того, як час від початкового землетрусу збільшується, частота та сила афтершок мають тенденцію до зниження. Однак, афтершоки магнітудою від 5,0 до 6,0 все ще ймовірні та несуть ризик додаткового руйнування споруд, пошкоджених внаслідок попереднього землетрусу,

– мовиться в повідомленні.

За даними фахівців Геологічної служби США, це створює постійну загрозу для рятувальних груп та тих, хто вижив.

Афтершоки – окремі землетруси, які слідують за першим потужним землетрусом і генетично з ним пов'язані. Проте, поки вони не сильніші за початковий основний землетрус, до того часу вважаються афтершоками.

Відомо, що афтершоки тягнуться на понад 300 кілометрів вздовж зони розлому на півдні Туреччини, орієнтовно з південного заходу на північний схід, що тягнеться від кордону із Сирією вгору через провінцію Малатья.

Варто зауважити, що перед цим 6 лютого видання, посилаючись на дані Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій (AFAD) писало, що на Півдні країни вже трапилось не менше 120 афтершоків.

Варто зауважити, що станом на 6 лютого Геологічна служба США писала про 43 афтершоки магнітудою 4,3 або вище. З них – тільки три були магнітудою 6,0 або більше. Це включно з сильним землетрусом магнітудою 7,5, який стався за 95 кілометрів на Північ від епіцентру ранкового основного землетрусу.

Землетруси в Туреччині та Сирії