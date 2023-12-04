У Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 5,1: поштовхи відчували навіть у Стамбулі

Щонайменше у двох містах Туреччини люди відчували потужні землетруси. Власне, у Стамбулі та Бурсі. Влада країни заявила, що відповідні служби – напоготові. Водночас експерти не певні, що ці поштовхи є передвісниками більшого лиха.

У понеділок вранці, 4 грудня, стало відомо про підземні коливання земної поверхні в Туреччині. За попередньою інформацією, магнітуда землетрусу становила 5,1. Його епіцентр розташований у провінції Бурса, її округом є Муданья.

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Туреччину сколихнув землетрус

Фахівці уточнюють, землетрус стався за 8 кілометрів під земною поверхнею у районі Мармурового моря, однак його відчували люди в навколишніх провінціях. Зокрема, інтенсивні поштовхи стривожили жителів Гемліка – це муніципалітет і район у провінції Бурса.

Ситуацію коментував науковець-сейсмолог Шюкрю Ерсой. Він заявив, що цей землетрус не був очікуваним. Разом з тим він наголосив: некоректно поширювати в мережі думки, що ці поштовхи є першими ластівками більш масштабних коливань.



У Туреччині зафіксували потужний землетрус / Зображення CSEM EMSC

За словами науковця, такі й подібні землетруси є доказом того, що існують розломи в районі Мармурового моря та вони "живі".

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая констатував, що влада дуже уважно стежить за розвитком подій. Він запевнив, що відповідні служби відправили в район епіцентру землетрусу для проведення польових робіт – себто сканування земної поверхні.

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Згадаємо, що цього року в лютому були потужні землетруси в Туреччині, які призвели до загибелі тисяч людей та численних руйнувань. Також після цього шторми в акваторії Чорного моря стали більш інтенсивними. Один з останніх буревіїв змусив російських окупантів відвести усі кораблі в пункти базування.



Що робити в разі землетрусу / Інфографіка 24 Каналу