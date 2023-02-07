Будинок трусило, як коробку з цукерками, – українка, яка пережила землетрус у Туреччині

Зранку 6 лютого Туреччину сколихнув потужний землетрус. Наслідки стихії – трагічні, за останніми даними відомо про смерть понад 4 тисяч осіб. Передбачають, що кількість жертв може збільшитися у 8 разів.

Журналісти ВВС News Україна поспілкувалися з українкою, на ім'я Марія, яка живе у турецькому місті Газіантеп, що стало одним з епіцентрів землетрусу. Її будинок вцілів, але у квартирі є декілька тріщин. Хоча кадри з самого міста просто вражають, руйнувань зазнали сотні будівель.

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Чи є серед жертв українці

Наразі в українському МЗС ще не можуть назвати кількість постраждалих українців і чи вони є. Зараз триває розбір завалів та ідентифікація загиблих.

Дмитро Кулеба заявив, що взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям. Проте, за даними співрозмовників ВВС на місці, у цих місцях живе немало громадян України.

Подумала, що це обстріли

Марія мешкає та працює в Газіантепі. Вона прокинулася 6 лютого о 4 ранку від того, що "квартира ходить ходуном".

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", – розповіла вона.

Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Разом з ними на вулицю вибігали люди з прилеглих будинків.

Люди в паніці вибігали на вулицю

Вона пригадує, що люди вибігали в паніці. Ті, у кого були автомобілі, виїжджали. Так її знайома з дітьми виїхала просто в чисте поле.

За словами українки, було дві потужні хвилі землетрусу. Третя була дещо слабша. У перерві між трусінням вона встигла забігти в квартиру по мобільний телефон та документи.

Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку,

– пригадує Марія.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого: головне

На південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах зростає щохвилини, рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Станом на 3:55 7 лютого, як пише Anadolu, глава Управління з надзвичайних ситуацій Юнус Сезер заявив, що кількість загиблих на південному сході Туреччини збільшилась до 2 921 особи, ще 15 834 людини – поранені. За попередніми даними, вдалось врятувати 7 840 людей.

Al Jazeera написала, що у Сирії кількість жертв зросла до 1 293 людей, поранених – до 3 411 осіб. З них 593 людини загинуло та 1 411 – поранених на території, яку контролює уряд. На землях, які контролюють повстанці – щонайменше 700 загиблих та понад 2 000 поранених.