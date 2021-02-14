Нищівний землетрус у Японії: кількість постраждалих перевищила 120 осіб

Японію 13 лютого добряче потрусив потужний землетрус. Внаслідок руйнівних підземних поштовхів на північному сході країни постраждало понад 120 осіб.

Магнітуда землетрусу дорівнювала понад 7. Очевидці порівнювали його з землетрусом 2011 року, коли підземні поштовхи спричинили цунамі та призвели до надзвичайних подій на АЕС Фукусіма-1.

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Що відомо про постраждалих

В результаті землетрусу на північному сході Японії постраждалими вважаються понад 120 осіб. Наразі невідомо, наскільки сильно вони травмовані. Частину з них госпіталізували до лікарень.

Влада заявила, що наразі загрози виникнення цунамі немає, але у постраждалих районах є ризик зсувів і обвалення будинків. Тому місцевим жителям рекомендували проявляти пильність на випадок землетрусів силою понад 6 балів щонайменше протягом наступного тижня.

Сейсмологи також попередили, що в найближчий тиждень в цьому ж регіоні можуть відбутися повторні потужні поштовхи, і закликали місцеве населення бути пильними.

Наслідки потужного землетрусу в Японії / Фото AP, Bloomberg

Землетрус в Японії: головне

У суботу, приблизно о 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7,3.

за київським часом, в Японії зафіксували землетрус Попри те, що його епіцентр був розташований за 60 кілометрів від Фукусіми, підземні поштовхи відчували навіть у Токіо.

від Фукусіми, підземні поштовхи відчували навіть у Токіо. Внаслідок землетрусу понад 950 тисяч будинків залишилися без світла . Влада направила у постраждалі райони рятувальників.

. Влада направила у постраждалі райони рятувальників. Влада Японії заявила, що наразі загрози виникнення цунамі немає, а радіаційний фон на всіх АЕС залишається у межах норми.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус міг бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Її наслідки ліквідовують досі.

Що відомо про аварію на Фукусімі-1: дивіться відео