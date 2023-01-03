На Закарпатті стався землетрус: у будинках дрижали вікна та меблі
Джерело:Головний центр спеціального контролю
На Закарпатті 3 січня стався землетрус. Поштовхи відчули багато людей, які перебували всередині будинків.
Землетрус стався приблизно о 15:28. Його зафіксували спеціалісти Головного центру спеціального контролю.
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На Закарпатті стався землетрус
О 15:28 3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера.
За класифікацією, такий землетрус відчувають багато людей, які перебувають всередині будівлі. Своєю чергою, просто неба він відчувається небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.
Під час такого землетрусу:
- люди прокидаються, але ніхто не лякається,
- відбуваються тремтіння вікон, дверей, посуду,
- скрипіння підлоги та стін,
- дрижання меблів,
- предмети, які висять, легко розхитуються,
- рідина у відкритих ринках злегка коливається,
- в автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.
Землетрус стався біля Іршави / Скриншот Головного центру спеціального контролю
У грудні також фіксували землетрус
Сейсмологи 1 грудня об 11:02 зафіксували в Україні землетрус. Його епіцентром став район міста Новодністровськ, що в Чернівецькій області.
Коливання відбувалися на глибині 6 кілометрів. Магнітуда землетрусу сягала 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Цей вид поштовхів належить до невідчутних. Їхня інтенсивність лежить нижче межі, яку можуть відчути люди. Їх можуть виявити та зареєструвати лише сейсмологи.
Востаннє землетрус у Чернівецькій області фіксували порівняно нещодавно. Поштовхи були 18 листопада 2022 року, а їхня магнітуда становила 2,7 бала за шкалою Ріхтера.