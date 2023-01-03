На Закарпатті стався землетрус: у будинках дрижали вікна та меблі

На Закарпатті 3 січня стався землетрус. Поштовхи відчули багато людей, які перебували всередині будинків.

Землетрус стався приблизно о 15:28. Його зафіксували спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Зауважте Потужний землетрус в Індонезії: кількість жертв різко зросла до 268

На Закарпатті стався землетрус

О 15:28 3 січня на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус. Поштовхи відбувалися на глибині 6 кілометрів. Їхня магнітуда становила 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

За класифікацією, такий землетрус відчувають багато людей, які перебувають всередині будівлі. Своєю чергою, просто неба він відчувається небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.

Під час такого землетрусу:

люди прокидаються, але ніхто не лякається,

відбуваються тремтіння вікон, дверей, посуду,

скрипіння підлоги та стін,

дрижання меблів,

предмети, які висять, легко розхитуються,

рідина у відкритих ринках злегка коливається,

в автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

На території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстрували 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.



Землетрус стався біля Іршави / Скриншот Головного центру спеціального контролю

У грудні також фіксували землетрус