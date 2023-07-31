На Закарпатті зафіксували землетрус: чи була загроза для критичної інфраструктури та населення

Сейсмологи зафіксували 31 липня землетрус на Закарпатті. Його епіцентр був розташований за 6 кілометрів від Сваляви.

За наявною інформацією, зафіксували його о 14:25:53. Зробили це фахівці Головного центру спеціального контролю. Вони й повідомили про те, що на Закарпатті був землетрус сьогодні, 31 липня.

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Яким був землетрус на Закарпатті

Відомо, що його магнітуда – 2,1. А епіцентр був на глибині 6 кілометрів та за 6 кілометрів на захід від Сваляви. Якщо класифікувати підземні поштовхи, то вони належать до ледве відчутних.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,

– кажуть у Головному центрі спеціального контролю.

У відомстві також зазначають, що землетрус не загрожував ані населенню, ані об'єктам критичної інфраструктури.

Зауважимо, що останній землетрус на Закарпатті фіксували кілька місяців тому. 14 квітня 2023 року його магнітуда була 3,4.

До слова, тиждень тому землетрус зафіксували на Полтавщині. Його епіцентр був за 20 кілометрів від обласного центру.

Що відомо про землетрус на Полтавщині

За наявними даними, землетрус зафіксували о 21:42 23 липня. Його магнітуда сягала позначки у 2,6.

Епіцентр його пролягав за 20 кілометрів від Полтави на глибині 7 кілометрів. Він також класифікувався як ледве відчутний.

Він також класифікувався як ледве відчутний. Звернімо увагу на те, що попереднього разу на Полтавщині землетрус фіксували 26 травня та 8 червня. Магнітуда підземних коливань була 3,5 та 3,7 відповідно.

Тим часом сейсмологи отримали нову надію на можливість прогнозувати підземні поштовхи. Науковці вважають, що дані глобальної системи позиціювання (GPS) можуть посприяти визначенню землетрусу.

Причому зробити це за дві години до того, як розпочнуться підземні коливання. Ясна річ, що це досить обмежений проміжок часу. Водночас цього достатньо, щоб попередити людей і скоротити кількість потенційних жертв і постраждалих.