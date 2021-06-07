Підземні поштовхи у Грузії: в країні зафіксували одразу 2 землетруси

Південь Грузії двічі трусило 6 червня – з перервою 11 хвилин. Про руйнування та постраждалих в результаті землетрусів – поки інформації немає.

Про підземні поштовхи повідомив Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії. Перший землетрус магнітудою 3,1 зафіксували близько 20:00 за місцевим часом.

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Магнітуда поштовхів – 3,0 та 3,1

Епіцентр був розташований за 23 кілометри на схід від Ніноцмінди, осередок був на глибині – 15 кілометрів.

Вже через 11 хвилин поштовхи магнітудою 3,0 відчули ще раз у тому самому районі – цього разу за 25 кілометрів від міста. Осередок поштовхів був на глибині 9 кілометрів.

Дивіться на карті, де стались землетруси:

Наприкінці травня в Грузії стався потужніший землетрус

Зазначимо, що лише 25 травня трусило північ Грузії. Магнітуда землетрусу була значно більша – 4,9. Епіцентр зафіксували за 31 кілометр від селища Казбегі. Поштовхи могли відчувати навіть у Тбілісі.