Трясе весь світ: землетрус зафіксували і в штаті Нью-Йорк
Джерело:The Hill
2023 рік підготував для нас чимало випробувань. У понеділок, 6 лютого, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Туреччині, Сирії, Казахстані та у низці інших країн.
Зокрема, землетрус стався в західній частині Нью-Йорка. Зазначають, що його магнітуда сягнула позначки 3,8.
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Які наслідки стихійного лиха
Епіцентр землетрусу був розташований за два кілометри від Західної Сенеки.
Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу,
– повідомили в Національній метеорологічній службі.
Зазначають, що підземні поштовхи відчули також в містах Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.
Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що згідно з даними служби надзвичайних ситуацій округу, землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку.
Мер Буффала Байрон Браун сказав, що димова труба впала на автомобіль у північній частині міста.
Варто зауважити, що це не перший випадок, коли на заході Нью-Йорка стався землетрус. Минулого року у містечку Варшава, поблизу Буффало, стався незначний землетрус магнітудою 2,6.
Землетруси сколихнули світ: коротко
- На півдні Туреччини і на півночі Сирії сталась низка потужних землетрусів. Поблизу Кахраманмараша зафіксували магнітуду землетрусу в 7,4. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Також сталося 22 афтершоки.
- Станом на 16:21 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 2 339 осіб. ЗМІ писали, що понад 8 000 осіб зазнали поранення.
- Землетрус стався у цей день і у Казахстані. Зазначають, що епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати, між населеними пунктами Акшиганак та Темірлан. Сейсмологи визначили, що землетрус мав магнітуду 5,4, а глибина залягання джерела сягала 5 кілометрів.
- Поштовхи були відчутні також в Грузії, Ізраїлі, Лівані та на Кіпрі.