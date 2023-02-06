Трясе весь світ: землетрус зафіксували і в штаті Нью-Йорк

2023 рік підготував для нас чимало випробувань. У понеділок, 6 лютого, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Туреччині, Сирії, Казахстані та у низці інших країн.

Зокрема, землетрус стався в західній частині Нью-Йорка. Зазначають, що його магнітуда сягнула позначки 3,8.

До теми Тисячі загиблих і зруйновані міста: найсильніші землетруси, що траплялися в Туреччині

Які наслідки стихійного лиха

Епіцентр землетрусу був розташований за два кілометри від Західної Сенеки.

Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу,

– повідомили в Національній метеорологічній службі.

Зазначають, що підземні поштовхи відчули також в містах Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.

Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що згідно з даними служби надзвичайних ситуацій округу, землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку.

Мер Буффала Байрон Браун сказав, що димова труба впала на автомобіль у північній частині міста.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли на заході Нью-Йорка стався землетрус. Минулого року у містечку Варшава, поблизу Буффало, стався незначний землетрус магнітудою 2,6.

Землетруси сколихнули світ: коротко