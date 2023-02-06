Україна готова направити велику групу рятувальників у Туреччину, – Кулеба
Джерело:Дмитро Кулеба
Туреччину та сусідні країни атакували потужні смертельні землетруси. Через це Україна готова відправити допомогу.
На жаль, внаслідок трагедії вже загинули понад 1 300 осіб. Також є багато постраждалих, які зараз перебувають у лікарнях.
Важливо У Туреччині – серія нових потужних землетрусів: поштовхи відчула Анкара
Україна готова допомогти Туреччині
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу.
Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання,
– зазначив він.
Також надання допомоги підтвердив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Співчуваємо, страшна трагедія внаслідок землетрусу. Україна готова допомогти з подоланням наслідків", – написав він.
Все, що відомо про трагедію у Туреччині та Сирії
- Вдень 6 лютого нові поштовхи землетрусу також були в Дамаску, Латакії та інших районах Сирії. Окрім Туреччини різного ступеня поштовхи відчували сусідні країни: Іран, Ірак, Вірменія, Греція, Грузія та Ліван.
- Окрім Туреччини та Сирії, поштовхи землетрусу також відчули мешканці Батумі та Багдаду. До речі, у столиці Іраку зараз перебуває глава МЗС Росії Сєргєй Лавров.
- Зауважимо, що внаслідок трагедії щонайменше 912 осіб вбито і 5 380 поранено. 2 470 осіб врятували з-під завалів, а 2 818 будівель зруйновано.
- Окрім цього, землетрус забрав життя 326 осіб у районах Сирії. Загалом внаслідок трагедії в обох країнах загинуло 1 300 осіб.
- До речі, Туреччину сколихнула нова серія нових потужних землетрусів. За попередніми даними, поштовхи чули навіть в Анкарі.
- Український президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим. За його словами, наша держава готова надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії.
- Внаслідок стихії постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.
- У турецькому місті Адана свідки розповіли, що чули, як одна людина кликала на допомогу з-під уламків будівлі. "У мене немає сил продовжувати", – кричала постраждала.