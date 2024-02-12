Кремль проник у Варшаву: у РНБО проаналізували, хто стоїть за блокадою кордону

Провокаційну акцію на кордоні з Україною організував маргінальний польський політик, який виступає проти ЄС та НАТО. РНБО України наголошує, що це не відображає реальних відносин між Києвом та Варшавою.

На україно-польському кордоні цими днями відновилися протести, під час яких було зірвано транспортування українського зерна. За інформацією РНБО, за цим стоїть Рафал Маклер – лідер маргінальної партії "Конфедерація".

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Інтереси Кремля у діях Маклера

Центр протидії дезінформації РНБО зазначає, що дії Маклера можуть бути вигідні Росії, яка прагне до розбрату між Україною та Польщею. Також акція сприяє інтересам польських рейдерів.

Деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі,

– наголошують у РНБО.

Рафал Маклер, який організував акцію, відомий своїми антиєвропейськими та проросійськими поглядами. Його партія не має значної підтримки серед поляків, а спроби потрапити до Сейму у 2019 році були невдалими.

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Зернова блокада на кордоні з Україною стала важливою темою в новинах. Польські фермери заявили про її відновлення через рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з нашої держави.

Протести тривають станом на вечір 12 лютого на кількох пунктах пропуску, що призвело до затримок у транспортуванні товарів. Українські водії повідомляють про складнощі через блокування, але акцентують, що вони не втрачають надії щодо швидкого вирішення ситуації.

Власне, протести фермерів спричинили блокування таких пунктів пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика", що призвело до значних затримок у транспортуванні товарів та ускладнень для водіїв.

Крім того, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських фур, зірвавши пломби. Це стало предметом широкого обговорення серед користувачів мережі та в засобах масової інформації. Чимало українців – обурені таким жестом.

Партія "Конфедерація" виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує НАТО та підтримує діалог з Москвою, що не знаходить широкої підтримки серед поляків. Акція з блокування українського зерна на кордоні може бути використана Росією для ескалації напруженості між Україною та Польщею, а також для зменшення підтримки України з боку ЄС.