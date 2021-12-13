"Зернова схема": ексдиректорів держпідприємств викрили на масштабних розкраданнях

Колишні керівники державних підприємств наживались на створенні створенні штучної заборгованості. Таким чином, вони завдали збитків на 157 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила 9 осіб. Вони розкрадали кошти державних хлібозаготівельних підприємств, 10 грудня їм повідомили про підозру.

Раніше Маніпулятивні заяви, – Сергій Марченко про викрадені корупціонерами 40 мільярдів гривень

Розкрадання вчиняли протягом 2011 – 2017 років

Протягом 2011 – 2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств застосовували схему зі створення штучної заборгованості. До цього вони залучили приватні компанії.

Кошти, які отримували в цей нелегальний спосіб, спрямовували через складний ланцюг перерахувань на підконтрольні компанії. Деякі з них були за кордоном.

Торгової марки позбавились за безцінь

Детективи НАБУ зафіксували щонайменше 6 таких епізодів. Ба більше, екскерівники позбавили держпідприємство торгової марки фактично за безцінь, хоча насправді вартість – 20 мільйонів в українській валюті.

НАБУ та САП встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.

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Коротко про останні корупційні схеми:

Трьом високопосадовцям "Київзеленбуду" оголосили про підозру в розкраданні 115,19 мільйона гривень. Загалом до схеми причетні 10 осіб.

За розтрату 260 тисяч гривень судитимуть київського комунальника – гроші він розікрав під час ремонту підземних переходів.

З одеської колонії викрали метал на понад 200 мільйонів, у цьому підозрюють тюремників установи, яка перебуває на етапі ліквідації.

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