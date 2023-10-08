Дуда пояснив, у якому стані зараз відносини Польщі та України

Нещодавно між Україною та Польщею, які з початку повномасштабної війни були союзницями, спалахнула "зернова суперечка". Зараз конфлікт вичерпано.

Між Україною та Польщею тривають переговори щодо імпорту зерна. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наразі дипломатичного конфлікту немає.

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Дуда розчарований

Лідер Польщі розповів, що за необхідності спілкується із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Дуда висловив розчарування тим, що в нашій країні не зосереджують увагу на тому, що транзит зерна через Польщу відбувається постійно.

Немає жодного дипломатичного конфлікту,

– наголосив Анджей Дуда.

За його словами, досі діють контракти на поставку Україну автомобілів "Росомаха", систем "Краб", "Піорун" і карабінів "Грот".

Україна – Польща: як конфлікт через імпорт українського зерна вплинув на відносини двох країн