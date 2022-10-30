Зернова угода може відбутись і без Путіна, – російський опозиційний журналіст

Зернова угода можлива й без участі Путіна. Росія не зможе заблокувати рух не своїх кораблів, адже в Чорному морі є судна країн НАТО, які росіяни точно обстрілювати не будуть.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, як Росія хоче використати вихід із зернових угод.

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Путін здатен лише на тероризм

Яковенко розповів, що Путін і його армія нічого не може зробити Україні на фронті. Нині й наступ України вповільнився після стрімкого просування на початку осені. Однак очевидно, що Росія в цій війні не переможе.

Питання лише в допомозі від Заходу, якої поки очевидно недостатньо. Утім навіть без достатньої Західної допомоги Україна перемагає. Єдина відповідь у Путіна – це тероризм,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що наслідки терору українці відчувають, коли у країні вимикають світло. Тепер Путін удався до продовольчого тероризму. Він хоче позбавити продовольства найбідніші країни світу.

"Це заготовлена історія. Сама зернова угода – це була спроба підлестити Заходу, аби той натиснув на Україну, й Зеленський особисто погодився зняти слухавку, коли телефонує Путін. Однак за ним Україна, яка абсолютно не хоче цього", – зауважив Яковенко.

Яковенко про те, що зернова угода може відбутись і без Путіна: дивіться відео

Зернова угода можлива без Путіна

За його словами, зернова угода абсолютно можлива навіть без участі Путіна. Кораблі виходять з українського порту. Це не російські кораблі.

Він буде знищувати ці кораблі? Вони належать іноземним державам, зокрема, країнам НАТО. Він не буде знищувати кораблі країн НАТО,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Він продовжив, що є ще одна проблема. Гарантом цієї угоди є Ердоган, який мусить охороняти кораблі. Путін навряд буде воювати з президентом Туреччини.

"Путін не спроможний зірвати зернову угоду. У мене таке враження, що бажання Путіна бути "командиром голоду", головним режисером "голодних ігор" виявиться теж не зовсім успішним. Я думаю, що зернова угода відбудеться без Путіна, я сподіваюсь на це принаймні", – підкреслив Яковенко.

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