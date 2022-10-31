Ердоган прокоментував демарш Росії щодо зернової угоди

Росія 29 жовтня заявила, що виходить із зернової угоди. Попри це, з українських портів вийшли 12 суден з продовольством.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на Всесвітньому турецькому медичному конгресі прокоментував заяву Росії не дотримуватися домовленостей щодо експорту зерна.

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Що сказав Ердоган

За словами Ердогана, зерновий коридор довів свою важливість, оскільки вдалось зменшити продовольчу кризу. Україна з липня експортувала 9,3 мільйона тонн сільгосппродукції.

Попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству, – сказав Ердоган.

Турецький президент утримався від деталей.

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