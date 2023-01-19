Лише одна людина стримує Путіна від зриву зернової угоди

Ми розглядаємо показник середньої кількості суден, що прибувають за день до трьох портів Одеської області в межах "зернової ініціативи", як один з індикаторів рівня воєнних ризиків в Чорноморському регіоні.

Росію дратує успішний експорт українського зерна

У вересні 2022 року він становив в середньому 5,9 судна на день, у жовтні – 5,1, у листопаді – 3,3, а в грудні – 3,2. Тобто в листопаді 2022 року відбулося скорочення майже у 2 рази кількості суден, що отримували дозволи спільного координаційного центру в Стамбулі на виконання рейсів в напрямку українських портів.

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Зменшення з 5 – 6 до 3-х кількості суден, які щоденно вирушають "зерновим коридором" з протоки Босфор, є свідомою політикою Росії, якій не може подобатись успішний експорт українського зерна та відповідні додаткові доходи українського бюджету, що спрямовуються на фінансування війни проти Росії.

Зауважимо, що Росію не може не дратувати той факт, що ні ракетні обстріли Одеси та Одеської області, ні навіть враження внаслідок цих обстрілів енергетичної інфраструктури регіону та масові відключення електроенергії внаслідок цього, не мають катастрофічного впливу на функціонування "зернового коридору".



Скільки суден проходили через "зерновий коридор"

Що буде з зерновою ініціативою у разі нового наступу

Однак блокування "зернового коридору" залишається неодмінною складовою путінського плану нового етапу війни. Тобто в разі початку нового наступу Росії, який всі очікують найближчим часом, "зерновий коридор" з високою ймовірністю може бути заблокований.

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Єдиним фактором, що може відтермінувати зрив українського морського експорту зерна в найближчі тижні – місяці, залишається побоювання Росії кардинально зіпсувати відносини з президентом Туреччини. Адже для Реджепа Ердогана це успішний глобальний лідерський проєкт.

Отже, Україна та цивілізований світ мають бути готовими до такого сценарію розвитку подій.