Росія наривається на неприємності, – Братчук про погрози суднам, які йтимуть у порти України

Росія відверто погрожує суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України. Їх країна-агресорка з 20 липня розглядатиме як "потенційних перевізників військових вантажів". Та станом на вечір 19 липня до порту Ізмаїл прямувало судно під прапором Кенії.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зауважив, що це судно вже є мішенню для росіян.

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"Тобто, намагаючись відігравати, зокрема, "африканську карту" у зерновій угоді, Росія сама наривається на неприємності саме від африканських країн", – зауважив Братчук.

Усе через те, що Кенія далеко не останній гравець на Африканському континенті. Також є інформація про те, що країна-агресорка додатково розкидала у Чорному морі протикорабельні міни, намагаючись знову блокувати порти "Великої Одеси".

Так росіяни робили й 24 лютого 2022 року, а сам зерновий коридор діяв по визначеному маршруту. Натомість всі інші заходи щодо блокування з боку Росії нікуди не поділися.

Дійсно є демонстрація певних сигналів на світову спільноту. "Дивіться, які ми, росіяни, кончені й ми готові робити все, бити всіх. Кидайте зброю, з нами домовляйтеся", – зауважив речник Української добровольчої армії.

Водночас теза країни-агресорки про відповідь та "удар возмєздія" – це послання на внутрішню російську аудиторію. Мовляв, Росія "навела порядки та все владнала".

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"Альтернативна" угода

Вище українське військово-політичне керівництво запропонувало нову "альтернативну" зернову угоду. Її маршрут має проходити територіальними водами деяких країн Чорноморського басейну.

"Сподіваюся, що це буде сприйнято з відповідальністю з боку наших союзників і партнерів для того, аби ця угода працювала. Вони вигідна всім", – сказав Сергій Братчук.

Погрози росіян