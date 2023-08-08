Глобальний Південь відмовляється від Путіна: які інтереси переслідують ці країни

Політика Владіміра Путіна та фашистський імперіалістичний образ Росії відштовхує традиційно лояльні до неї країни Глобального Півдня. Зокрема, вони обурені поведінкою Москви стосовно продовольчого питання та зернової угоди.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Найбільш чутливо на це відреагували бідні країни Африки, для яких зернове питання є критичним.

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"Глобальний Південь відмовляється від Путіна. Це процес. Провідні країни регіону обурені поведінкою Росії стосовно продовольчого питання та зернової угоди, і перш за все постачань до найбільш чутливих у зерновому питанні країн Африки, яким загрожує голод", – мовив публіцист.

Водночас Глобальний Південь не займає однозначно проукраїнську позицію, тому що має упередження щодо Заходу. Власне, вони нічого не мають проти України, але вона нині є членом Західної коаліції.

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Реакція ПАР на "зернову щедрість" Росії

Під час саміту у Санкт-Петербурзі лідери африканських країн порушили питання продовження дії зернової угоди. Очевидно, їх не задовольнила "подачка" Росії у вигляді 50 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам Африки.

"З цього приводу влучно висловився президент ПАР. Він сказав, що вони приїхали на саміт не милостиню просити, а розв'язувати проблему із зерновою угодою", – згадав Андрій Піонтковський.

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