"Удар у спину": африканські лідери критикують Росію за вихід із зернової угоди

На саміті "Росія – Африка" на тлі виходу країни-терориста із зернової угоди, питання продовольства постало особливо гостро. Попри спроби Владіміра Путіна задобрити африканські країни поставками зерна, Росію критикують за її дії.

Зокрема мова йде про лідерів Кенії та Єгипту. Водночас лідер Зімбабве відмовився від поставок зерна від Росії, а президент Конго закликав до перемовин.

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"Удар у спину"

Високопоставлений дипломат Кенії назвав вихід Росії із зернової угоди "ударом у спину". На тлі цього президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі закликав Путіна повернутися до зернової угоди. У відповідь кремлівський диктатор скаржився на те, що поставки російської продукції досі заблоковані. Цікаво те, що Єгипет та Кенія є ключовими імпортерами російської агропродукції, але після виходу Москви з зернової угоди, вони не приховують свого невдоволення.

Варто відзначити, що після виходу Росії із зернової угоди, Єгипет заявив про намір продовжувати купувати українську продукцію через європейські порти.

Водночас президент Конго Дені Сассу-Нгессо заявив, що не можна недооцінювати мирні переговори.

Зімбабве відмовляється від російського зерна

Як пише видання Reuters, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відмовився від пропозиції Путіна щодо поставок безкоштовного зерна. Кремль пропонує 50 тисяч тонн зерна шістьом країнам Африки, серед яких і Зімбабве. Тільки от з урахуванням численних випадків крадіжок української агропродукції, цілком ймовірно, що Москва хоче задобрити Африку саме українським зерном, яке вкрали окупанти.

Мнангагва заявив, що його країна має достатньо зерна, тому він подякував Путіну за пропозицію, але відкинув її.

Цікаво, що тільки Уганда підтримала вихід Росії з чорноморської ініціативи – тамтешній глава МЗС заявив, що причинити Росії вийти з угоди були цілком зрозумілі. Водночас представники Буркіни-Фасо розхвалили ідею Путіна про безкоштовне зерно.

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди, яка передбачала гарантії для експорту українського зерна з чорноморських портів. Росія неодноразово маніпулювала цією угодою та погрожувала вийти з неї. Після виходу з угоди протягом кількох днів росіяни тероризували Одещину, атакуючи українські порти. Тепер же Путін намагається експортувати в Африку російське зерно як заміну українського.