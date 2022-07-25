Зернова угода здебільшого позитивна для України, – політолог

В угоді щодо експорту зерна немає ніякої зради. Ця домовленість потрібна була й Україні, тому для нас це стратегічно важливий документ.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він зазначив, що Україні потрібно продати ще минулорічне зерно, а на підході вже новий врожай. Наразі його практично немає де зберігати.

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Політолог зазначив, що особисто бачив як фермери на сході та на півдні України не знають, що робити з новим зерном. Вони буквально сушать його на відкритому повітрі.

"Наприклад, я був на Дніпропетровщині в одному господарстві, де бачив як фермер розклав своє зерно з нового врожаю на подвірʼї. На моє питання "чому так?", сказав, що немає де його складати", – розповів Тарас Семенюк.

Очевидно, що для нас ця угода є дуже важливою. І важлива не тільки з точки зору продати зерно, а це ж і прибуток держави,

– пояснив Тарас Семенюк.

За його словами, цілий світ на нашій стороні. Вони розуміють, що українське зерно має піти в ті місця, де його очікують. Проте є росія, яка має дещо інші плани й очевидно може зашкодити. Попри це загалом угоду можна оцінювати позитивно.

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Що відомо про зернову угоду