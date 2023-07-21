Зернова угода ще не похована: Зеленський поговорив з Ердоганом

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. За її результатами у президента Туреччини заявили, що турецький лідер не вважає, що зернова угода похоронена остаточно.

У Ердогана заявили, що зателефонував Володимир Зеленський. Під час розмови лідери країн говорили про продовження угоди про чорноморський зерновий коридор, пише 24 Канал.

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Зеленський та Ердоган поговорили про зернову угоду

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери детально обговорили продовження угоди про чорноморський зерновий коридор під час телефонної розмови,

– мовиться у повідомленні пресслужби президента Туреччини.

Володимир Зеленський за результатами перемовин заявив, що політики скоординували зусилля щодо відновлення роботи чорноморської зернової ініціативи.

"Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу", – запевнив президент України.

Окрім того, Зеленський з Ердоганом говорив про реалізацію формули миру та попросив сприяти поверненню українських ув'язнених, зокрема кримських татар.

Український лідер пояснив, що розблокування зернового коридору є абсолютним пріоритетом.

Ердоган вважає, що переконає Путіна передумати щодо зернової угоди

За даними CNN, Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина "без вагань" виступить з ініціативою, необхідною для запобігання "шкідливим наслідкам" виходу Москви з чорноморської зернової угоди.

Окрім того, президент сказав, що зернова угода є "життєво важливою ініціативою" для людства та окреслив прихильність Туреччини підтримати її майбутнє.

Припинення Чорноморської зернової ініціативи (зернової угоди – 24 Канал) матиме низку (шкідливих) наслідків, починаючи від підвищення світових цін на продовольство у деяких регіонах до голоду, а потім і нових хвиль міграції. Ми без вагань беремо на себе ініціативу, щоб запобігти цьому,

– запевнив Ердоган.

Варто додати, що Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 21 липня сказав, що, якщо хтось там у Росії сподівається, що вони зможуть зробити Чорне море простором свавілля й тероризму, то в них це не вийде.

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