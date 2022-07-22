З боку росії можуть бути провокації, але ми довіряємо ООН, – Зеленський про зернові угоди

Володимир Зеленський прокоментував зернові угоди, які підписали 22 липня. Він зауважив, що можливі провокації з боку росії. Проте важливу роль відіграє те, що дотримання правил має контролювати ООН.

Також наголосив на важливості укладання таких договорів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

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Президент сказав, чому були потрібні угоди

Володимир Зеленський наголосив на тому, що в підписання цих угод є одразу кілька важливих речей, які допоможуть нашій державі. Передусім це доходи фермерів, усього аграрного сектору, а також нашого бюджету. Також важливим є й те, що будуть збережені робочі місця та з'явилася можливість провести посівну наступного року.

Для всіх зрозуміло, що з боку росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей,

– сказав очільник України.

Він також підкреслив, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

Звернення Володимира Зеленського за 22 липня: дивіться відео