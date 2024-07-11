Зеленський провів продуктивну зустріч з Ердоганом: про що говорили
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України зустрівся з президентом Туреччини. Було сказано про відродження зернової угоди та майбутню конференцію.
Майбутня зустріч у Туреччині буде стосуватися свободи судноплавства. Раніше ВМС повідомляли, що затримали судно, яке заходило до окупованого Севастополя та перевозило туди вантажі.
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Деталі зустрічі Зеленського та Ердогана 11 липня
Провів продуктивну зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний за його непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу,
– сказав гарант.
Також Зеленський повідомив, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, яка буде присвячена продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.
А Ердоган заявив, що "розпочато зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи".