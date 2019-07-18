Згадати Все: Рух самавто у Союзі

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      Лише одиниці з них були багатотиражними. Але це більше виключення із правил, адже на виготовлення саморобних авто йшло від кількох років до десятиліття. Усе ж їх власників це не засмучувало, бо все-таки вони ставали власниками оригінальної та унікальної автівки.

      За словами редактора проекту "Авто 24" Ігора Широкуна, в кожному українському містечку була хоча б одна саморобна машина.

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      Звідки ж ростуть колеса у автомобільних саморобок? Оскільки чекати на заводську машину доводилось по кільканадцять років, українці шукали швидший варіант, адже саморобне авто могли змайструвати за три-чотири роки.

      Авто
      Авто "Лайка"

      Такий рух підтримувала й держава. Ліпити щось своє вчилися змалечку на гуртках якого-завгодно моделювання. А для дорослих випускали цілу бібліотеку спеціалізованої літератури.

      В людей було багато вільного часу. Багато хто розумівся на техніці – ледь не кожен другий знайомий – інженер. Був доступ до технологій, фабрик, заводів, де можна було що завгодно замовити чи купити,
      – розповів Широкун.

      Хоча деякі елементи брали заводські – найчастіше зі списаних автомобілів таксі "Волга" чи застарілих машин для людей з інвалідністю.

      Технічні норми для саморобних авто чітко прописували: транспортний засіб повинен мати не менше трьох коліс і не перевищувати розмірів заводського флагмана. А до елементів декору вимоги не такі прискіпливі – тут народ міг позмагатися у креативності.

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      Конструкторським бюро для радянських авто часто служила власна квартира. "Були випадки, коли вся родина переселялася в кухню, а в єдиній кімнаті робили машину і потім з балкона тросами або краном витягували її надвір і там уже ставились колеса", – говорить редактор проекту "Авто 24".

      Асортимент продукції обмежувався лише людською фантазією. Наприклад, порівняйте саморобні радянські спорткари російський "Панголіна" та вітчизняний сумський "Мурена" із Запорожцями чи Жигулями.

      Проектували навіть джипи і будиночки на колесах. Побачити ці дива техніки можна було на щорічних автопробігах саморобок. Якщо машина пройде ці кількасот кілометрів без ексцесів – можна спробувати отримати на неї техпаспорт.

      blog_ava
      В яких продуктах міститься "гормон сну"
      17 липня
      4487
      Теги: Новини України Згадати все Історія СРСР Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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