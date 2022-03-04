Згадуватимуть 200 років з прокльонами, – мільярдер Путіна Дерипаска засудив обстріл Росією ЗАЕС

Російські загарбники обстріляли Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Наразі існує небезпека ядерного витоку.

Атаку окупантів на ЗАЕС засудив і наближений до Путіна мільярдер Дерипаска. Він наголосив, що на території України є не лише законсервована Чорнобильська АЕС.

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Ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Будь-який інцидент на цих об'єктах в Україні та Європі згадуватимуть нам (Росії – 24 канал) ще років 200 із прокльонами,

– сказав Дерипаска.

Через обстріли російських окупантів Запорізької АЕС виникла небезпечна ситуація. Борис Джонсон заявив, що скликає через це засідання Радбезу ООН.



Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу

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