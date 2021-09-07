"Згаяли час": дітей, які помирали від отруєння грибами, батьки не везли в лікарню 5 днів

У Вінницькій області 5 дітей отруїлись грибами. Лікарі заявили, що не змогли врятувати малечу, оскільки було згаяно багато часу.

Двоє дівчаток померли у лікарні. Їм було всього по 4 та 12 років. За життя їх 13-річного братика борються медики.

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Ще двоє молодших дітей мають легші симптоми. Усі з однієї родини, живуть в селі Крутогорб. Сім'я не перебуває на обліку соціальних служб.

Батьки намагались лікувати дітей самостійно

Спочатку батьки намагались лікувати дітей самотужки. Швидку викликали тільки на 5 день недуги, оскільки молодшій сестричці стало зовсім погано. Її відправили в лікарню у стані коми. Медики кажуть, що батьки згаяли занадто багато часу.

Діти могли отруїтись блідою поганкою

Спочатку мати не сказала, що їли діти, але потім розповіла, що вживали гриби та ягоди, які назбирали напередодні у лісі. Експертиза з'ясовуватиме, що саме вбило дітей. Попередньо лікарі кажуть, що це могла бути бліда поганка.

Виконувач обов'язків завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк розповів, що дитина, яка була при свідомості, розповіла, що їли гриби.

Коли ми надавали допомогу, не могли зрозуміти, яка це була отрута, тим більше цей токсин був в організмі з першого числа. Тобто діти від першого числа поїли гриби і стан їх погіршувався на очах,

– сказав Кондратюк.

У поліції відкрили кримінальну справу. Дії медиків також перевіряють на професійність.

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