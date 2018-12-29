Згода на секс: психолог пояснила, чому це потрібно робити

В Україні з 11 січня набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу, які передбачають, що секс без згоди – усної, письмової чи невербальної – вважатимуть зґвалтуванням.

З того моменту Україна зобов’язана розслідувати кожен статевий акт, який здійснений без згоди потерпілої особи.

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Катерина Філіпова, жіночий коуч, сексолог, тренер по імбілдингу в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 пояснила, чому це потрібно робити.

Вона вважає, що дуже важливо обговорювати готовність до сексу, тому що обидва партнери повинні розуміти яка це відповідальність. Все через те, що презервативи можуть порватися. Тому партнери повинні бути готовими до небажаної вагітності чи інфекцій, про які один з партнерів міг навіть не підозрювати.

Сексолог зазначає, що в країні люди досі не навчилися фліртувати.

Жіночий коуч Катерина Філіпова “Будь знак симпатії сприймається, як запрошення в ліжко. Хоча, насправді, флірт нікого ні до чого не зобов'язує. Посміхнутися касиру в супермаркеті – це вже флірт. Коли ви це робите, то навряд чи думаєте, як затягнути її в ліжко, правда? Але те ж саме дію в іншій обстановці, наприклад в барі, чомусь розцінюється вже як натяк на інтимну близькість. ”

Сексолог Катерина Філіпова зазначає, що більшість чоловіків досі вважають, що якщо жінка каже "ні", то це означає "не знаю". Насправді, коли жінка відмовляється, то це означає "ні" і крапка.



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Це не заклик до того, щоб чоловіки були більш наполегливими або ж жінка сама збільшує свою цінність. Це означає лише одне: ви не цікаві цій жінці.

Лікар “ У мережі зараз гуляє жарт про те, що перед сексом треба брати у дівчини розписку про згоду на секс, щоб у неї не було шансів звинуватити чоловіка в зґвалтуванні. Це, звичайно, перебір. Досить просто слухати жінку і приймати як факт, що "ні" – це "ні". ”

Попри те, що це розуміють не всі чоловіки, жінкам необхідно бути обережнішими. Якщо для вас посидіти на колінках нічого не означає, то ви не можете знати, як на це зреагує чоловік. Схожа ситуація і з відвертим одягом. Вам здається, що це просто красиво, а хтось може сприйняти як "сама напрошується".

Жіночий коуч підтверджує, що коли кров наповнює геніталії, то йде з мозку частково.

Тому будьте готові до того, що пояснити чоловіку, який "готовий до бою" словами, що "ви не така і взагалі не це мали на увазі" не завжди вийти. Сексолог радить не випробовувати долю і не провокувати чоловіків.

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