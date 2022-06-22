Згоріли будівлі, загинула худоба: на Херсонщині внаслідок обстрілів сталася масштабна пожежа

Російські загарбники продовжують цинічно гатити по населених пунктах України. Цього разу дісталося Херсонщині. Внаслідок масового обстрілу сталася масштабна пожежа на полі та в лісі.

Вогонь перекинувся на село. Внаслідок цього згоріли господарські будівлі.

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Крім того, значно постраждали будинки, перебито лінії електропередач та вбито велику рогату худобу. На щастя, жертв серед населення немає.

Наші жителі справжні герої, завдяки їх сміливості вогонь було локалізовано, що не дозволило йому піти далі на село. До пізньої ночі гасили пожежу. Зранку ще є місця, де тліє. Електропостачання, завдяки жителям, та газопостачання відновлено ще вчора. Нас не зламати,

– наголосили в адміністрації Кочубеївської сільської територіальної громади.

ЗСУ наближаються до Херсона

Україна почне звільняти Херсонську область, попри спроби російських окупантів будувати оборонні споруди в місті. Збройні Сили уже просуваються до міста і мають успіхи на лінії фронту. Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань наголосив, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це.

Нині війська готуються до оборони Херсона, поки ЗСУ ведуть наступи. Як повідомляють місцеві жителі, у промислових районах будуються оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити,

– зауважив Хлань.

Найактивніші бої, за словами Сергія Хланя, йтимуть на лівому березі Херсонської області. Там найбільше вестимуться артилерійські бої. При цьому він наголосив, що для впевненішого наступу потрібно більше західної зброї.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк також підтвердила, що дії українських військових на Херсонському напрямку зараз достатньо успішні.

Яка ситуація на Херсонщині

Радник глави ОП Олексій Арестович ввечері 20 червня заявив, що Збройні Сили України перебувають за менш ніж 20 кілометрів від Херсона. На Херсонському напрямку Збройні Сили України просунулись у сторону Киселівки. Це дуже близько вже до Чорнобаївки.

Також радник Андрія Єрмака додав, що активних дій там зараз немає, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Арестович пригадав, що на початку війни як ЗСУ, так і ворог по три тижні тримали бойову напругу без спроб паузи. Натомість зараз після двох – трьох днів наступу – вимотані й одні й інші. Радник глави Офісу Президента розповів, що Збройні Сили України перебувають за 15 – 18 кілометрів від Херсона.

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