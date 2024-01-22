Згорів дотла: у Чернігівській області сталася пожежа у заміському будинку бізнесмена Мазепи

У Чернігівській області вночі 22 січня сталася пожежа у селі Картовецьке. Там внаслідок вогню повністю згорів будинок.

За попередніми даними, це міг бути заміський будинок скандального бізнесмена Ігоря Мазепи, якого затримали у підозрі в махінаціях із землями Київської ГЕС. Однак власницею цього будинку є Мазепа Олена Василівна, про це в коментарі 24 Каналу розповів помічник начальника Головного управління з питань зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Чернігівської області Олександр Івченко.

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Заміський будинок Мазепи у Чернігівській області міг згоріти

Журналісти видання "Лівий берег" з посиланням на власні джерела повідомили, що будинок у селі Картовецьке був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі там немає.

Крім того, журналісти надали кадри пожежі з цього будинку. На фото можна побачити, що будівля згоріла до тла.



Будинок у селі Картовецьке згорів до тла / Фото "Лівий берег"

Водночас помічник начальника Головного управління з питань зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Чернігівської області Олександр Івченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів деталі пожежі у цьому будинку. Він наголосив, що інформація про пожежу в Картовецькому надійшла до служби близько 3:22 ночі.

Вогнем знищено житловий будинок. Імовірна причина пожежі – недолік конструкції й порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів,

– сказав Івченко.

Крім того, представник ДСНС Чернігівської області сказав, що власником будинку є Мазепа Олена Василівна, яка народилася у 1946 році. За попередніми даними журналістів, ця жінка може бути родичкою бізнесмена Ігоря Мазепи.