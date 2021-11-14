Жахлива пожежа у лікарні Болгарії: пацієнти з COVID-19 згоріли живцем

У болгарському місті Сливен у ніч на 14 листопада спалахнула пожежа у відділенні, де лікують інфікованих коронавірусом. Жертвами трагедії стали 3 людей.

Пожежа спалахнула близько 03:00. Наразі правоохоронці встановлюють причини трагедії.

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Двоє пацієнтів пішли з життя на місці трагедії. Ще один постраждалий помер у лікарні. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак опіки виявилися несумісними з життям.

Пожежа забрала життя понад 20 дітей

Трагедія у Нігеру забрала життя 25 дітей. Усі загиблі були віком від 5 до 6 років.

Ще декілька постраждалих борються за життя. Їхній стан оцінюють як критичний.

За словами очевидців, з місця трагедії вивозили кілька тіл. Окрім того, декількох постраждалих дітей поміщали в автомобілі, щоб доставити до лікарні.

Причину пожежі наразі не встановили.

Водночас вже відомо, що вогонь спалахнув у трьох добудованих класах з соломи та дерева.

Заняття у школі наразі не проводять. Трагедія шокувала вчителів та учнів.

Трагедія сталася у день, коли в Болгарії обирають новий парламент.