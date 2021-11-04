Жахлива статистика: у МВС озвучили цифри смертності на дорогах у 2020 році
4 листопада 2021 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:Всеукраїнський Форум Україна 30
Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що упродовж 2020 року на українських дорогах загинули 3554 людини. Загалом за рік загинули 7814 українців.
Глава МВС України Монастирський заявив, що ця статистика є жахливою. Політик наголосив: його завдання – знизити цифру.
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Знизити цифру смертності на дорогах, знизити цифру смертності від пожеж, від насильницьких злочинів – це і буде той показник, який покаже відмінність і ефективність всіх органів, які працюють у забезпеченні безпеки,
– наголосив Монастирський.
Моторошна статистика
- Упродовж 2020 року на дорогах загинули 3554 людини.
- Жертвами пожеж стали 1728 людей.
- Окрім того, відомо про 1201 загиблого на воді.
- Ще 1331 українець став жертвою насильницької смерті.
Статистика смертності на воді била рекорди
- Влітку 2021 року статистика смертності на воді била моторошні рекорди. Зокрема, у липні рятувальники повідомили, що кількість жертв – на 100 людей більша, аніж у цей самий період у 2020 році.
- Люди нехтують правилами поведінки у водоймах, і це призводить до трагічних наслідків.
- Рятувальники розповіли, що найчастіше причиною смертей стає купання у необладнаних для цього місцях та купання в стані алкогольного сп'яніння.