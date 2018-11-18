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      Жахлива ДТП під Одесою: на жінку наїхали два автомобілі

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      Під Одесою жінку збили одразу два автомобілі: місцеві жителі перекрили трасу
      Під Одесою жінку збили одразу два автомобілі: місцеві жителі перекрили трасу / "Думская"

      Увечері 18 листопада на трасі поблизу селища Хлібодарське що під Одесою сталася резонансна подія – жінку-пішохода збили одразу два автомобілі.

      Як повідомляє місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців, у районі автобусної зупинки Fiat збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. У підсумку та впала та згодом на неї наїхав ще один автомобіль Volvo.

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      На жаль, унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла до приїзду "швидкої".

      Одеса, ДТП, жертви, жінка
      На жаль, травми внаслідок подвійного наїзду виявилися для жінки несумісними з життям 

      На місці події перебував слідчий. Як наголошують очевидці події, аварія сталася через неосвітленність дороги. 

      Трасу не оснащено ні світлофором, ні елементарно нормальним освітленням. Я сама щодня стою по 10-15 хвилин перед пішохідним переходом, щоб перейти дорогу. Наїзди у нашому районі – не рідкість, хоча смертельних випадків не було давно. Невже повинні гинути люди, щоб домогтися справедливості, щоб виділили бюджет на освітлення та світлофор, 
      – зауважила у коментарі ресурсу жителька Хлібодарського Вікторія Карауш.

      Одеса, ДТП, жертви, жінка
      Першим на загиблу наїхав Volvo 

      Додамо, що опісля жителі перекрили Маякський трасу та чекали на приїзд чиновників, вимагаючи вирішити питання з освітленням траси та встановленням світлофора

      Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва автомобіль на швидкості зніс опору дорожнього знака, а потім та ледь не врізався у підземний перехід, в'їхавшиу його стінку. У результаті водій машини загинув. 

      Теги: Кримінальні новини Жертви Аварії та ДТП Новини Одеси Новини України
      Джерело: 24 Канал
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