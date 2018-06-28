Жахлива ДТП у Києві: авто влетіло у маршрутку (фото і відео)

У четвер, 28 червня, в Києві легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою на зупинці в районі станції метро "Житомирська".

Про це повідомляють очевидці в Telegram каналі "DTP KIEV INFO".

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Інцидент стався на трасі, у напрямку до Житомира. Відзначається, що легковий автомобіль влетів у маршрутку і зупинився після зіткнення в 20 метрах від неї.



ДТП у Києві

За словами свідків аварії, на місці знаходиться велика кількість екіпажей "Швидкої допомоги". Повідомляється також про важко постраждалих в результаті ДТП. Утворилася велика пробка, що розтягнулася до станції метро "Святошин".



Наслідки аварії у Києві



Стан машини після ДТП



Дивіться відео наслідку від ДТП: