Жахлива ДТП у Києві: авто влетіло у маршрутку (фото і відео)
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У четвер, 28 червня, в Києві легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою на зупинці в районі станції метро "Житомирська".
Про це повідомляють очевидці в Telegram каналі "DTP KIEV INFO".
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Інцидент стався на трасі, у напрямку до Житомира. Відзначається, що легковий автомобіль влетів у маршрутку і зупинився після зіткнення в 20 метрах від неї.
ДТП у Києві
За словами свідків аварії, на місці знаходиться велика кількість екіпажей "Швидкої допомоги". Повідомляється також про важко постраждалих в результаті ДТП. Утворилася велика пробка, що розтягнулася до станції метро "Святошин".
Наслідки аварії у Києві
Стан машини після ДТП
Дивіться відео наслідку від ДТП:
Джерело: 24 Канал
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