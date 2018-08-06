Жахливе падіння української легкоатлетки на чемпіонаті Європи-2018: відео

Українська бігунка Христина Стуй травмувалася під час 100-метрівки в кваліфікаційному забігу чемпіонату Європи-2018.

Стуй в статусі однієї з фавориток виходила на старт свого забігу. З восьми учасниць у неї був найкращий час кращого результату сезону – 11,20, показаний 19 липня на чемпіонаті Україні в Луцьку, пише Xsport.

Читайте також: 6 серпня стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: розклад змагань

Українка пробігла половину дистанції, але потім схопилася за стегно і впала на доріжку. Стуй зуміла самостійно піднятися і навіть фінішувала, але, природно, залишилася без півфіналу змагань.

Зазначимо, що Стуй довелося стартувати двічі, адже забіг почався із фальстарту кіпріотки Олівії Фотопулу, яка отримала дискваліфікацію.

12 серпня відбудуться забіги в естафеті 4х100м у жінок, де в складі збірної України заявлена Стуй.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24