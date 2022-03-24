Жахливі кадри з Маріуполя, заблокованого окупантами
Джерело:MRPL.CITY
Маріуполь за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну став символом опору, і на жаль, символом гуманітарної катастрофи.
Десятки тисяч людей досі залишаються у місті без води, їжі та тепла. Місто зруйноване майже повністю – понад 80% цивільної інфраструктури.
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Інфраструктура Маріуполя зруйнована / Фото MRPL.CITY
Окупанти обстрілюють житлові будинки Маріуполя / Фото MRPL.CITY
Маріуполь в оточені окупантів уже місяць / Фото MRPL.CITY
Від рук російських військових загинули вже понад 3 тисячі маріупольців. Масштаби руйнувань видно навіть з космосу.
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