Жахливі кадри зі зруйнованого Ірпеня показав німецький журналіст

Російські окупанти поводять себе з мирним населенням як терористи – це вже очевидно не перший день. Один із показників цього – місто Ірпінь на Київщині.

Наскільки поруйнований Ірпінь від навали московської орди – показав у короткому сюжеті німецький журналіст. Красиве місто біля столиці України тепер – у руїнах.

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У відео можна побачити не тільки спалені автомобілі, а й навіть церкву, у яку влучили ворожі снаряди:

Зауважимо, окупанти не дають змоги місцевим мешканцям евакуюватися з Ірпеня. На весь світ знаменитим стало фото, як містяни ховалися під мостом від російських обстрілів.

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