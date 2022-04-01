Жахливі злочини росіян в Ірпені, філігранна робота артилерії: відеодайджест 36 дня війни

У Генштабі Збройних Сил оприлюднили відеодайджест 36 дня боротьби українців зі загарбниками. У ролику показали наслідки злочинів росіян в Ірпені, а також успішну роботу артилерії.

У Генеральному штабі ЗСУ коротко розповіли про головні події війни за 31 березня. Зокрема, оприлюднили кадри зі жахливими наслідками злочинів росіян у звільненому Ірпені.

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Відеодайджест 36 дня війни

Українські захисники також показали на відео таке:

військові ЗСУ "денацифікували" рашистів,

окупанти вже самостійно фіксують свої воєнні злочини проти мирного населення України,

на Київщині загарбники залишають позиції,

чергову атаку на цивільну інфраструктуру, зокрема ферму на Харківщині,

звернення Володимира Зеленського до політиків та народів Бельгії, Нідерландів, Австрії,

село Слобода, що неподалік Чернігова, звільнили від ворога,

чергових "незнайок" взяли у полон холодноярівці,

філігранну роботу української артилерії.

До слова, у Генштабі вранці 1 квітня повідомили, що Росія частково відводить війська з півночі Київської області до кордону з Білоруссю. Їдуть колони з технікою, зокрема, й розграбованою.

Відеодайджест 36 дня війни: дивіться відео