Жахливий наїзд на різдвяний парад у США: кількість жертв і постраждалих зросла

В американському штаті Вісконсин позашляхових в'їхав у натовп людей, які проводили різдвяний парад. Унаслідок інциденту щонайменше 5 людей загинули, а понад 40 – зазнали поранень.

Ба більше, відомо, що серед десятків постраждалих є багато дітей різного віку. Влада міста Вакеша, де й стався жахливий наїзд на людей, наразі збирає всі дані щодо жертв події.

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Водночас повідомляється, що велика кількість поранених самі змогли прийти до лікарень.

В США позашляховик в'їхав у різдвяну процесію: відео 18+

Поліція затримала злочинця

Правоохоронці спершу інформували, що змогли відшукати позашляховик, на якому їхав зловмисник. Згодом стало відомо, що водія ідентифікували – це 42-річний Деррел Брукс.

Начальник поліції Вакеша Ден Томпсон заявив, що злочинця затримали, але не розповів ніяких подробиць. З його слів, наразі триває розслідування за підтримки мін'юсту Вісконсина.



У поліції кажуть, що злочинця вдалося затримати / Фото AP

Жахливий наїзд на людей у США: коротко

Інцидент стався 21 листопада в місті Вокешо приблизно о 17:00 за місцевим часом.

Червоний позашляховик на швидкості влетів у людей, які проводили різдвяний парад.

Очевидці кажуть, що наїзд на громадян також супроводжувався стріляниною.