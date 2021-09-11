Жахливий смерч пронісся в Італії: є загиблі та постраждалі

Південь Італії 10 вересня атакувала негода. Найбільше постраждав острів Пантеллерія у регіоні Сицилія.

Там руйнувань завдав потужний торнадо. Від удару стихії загинув пожежник та один цивільний. Поранених нарахували 9.

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47-річний пожежник та 86-річний пенсіонер загинули на острові Пателлерія через торнадо. Поранень зазнали 9 людей, 4 з них у важкому стані.

Все сталося приблизно о 19 годині 10 вересня: смерч буквально підняв у повітря десятки автомобілів.

Постраждали також дороги та будинки.

Як зазначив один із постраждалих, його "будинок повністю випатраний, дах і двері просто зникли".

Мер Пантеллерії Вінченцо Кампо сказав: "Ми все ще оцінюємо те, що сталося". У муніципалітеті оголосили жалобу.

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Також влада повідомила, що вихор утворився у морі, а потім пронісся островом і ледь не дістався аеропорту. Передбачити такі торнадо синоптики не можуть. Подібного ж у регіоні Сицилія не бачили з 2018 року.

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