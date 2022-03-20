"Жахливо бояться, але дехто готовий": наскільки російська еліта здатна до двірцевого заколоту

Двірцевих переворотів в російській історії було дуже багато – вдалих та не дуже. Експерти припускають, що і у випадку з Путіним це також один із можливих варіантів для завершення війни.

Про це розповіла російська історикиня та письменниця Тамара Ейдельман в ефірі 24 каналу.

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Про двірцеві перевороти в Росії

"Там, де існує демократичний режим, недалекоглядного правителя можна скинути іншими способами. А в Росії – "самодержавіє, обмежене зашморгом", – пояснила вона.

Однак, на її думку, на якийсь короткий проміжок часу переворот може все змінити.

Тобто якщо зараз скинуть Путіна, то найімовірніше це дасть можливість закінчити війну. Це буде величезний ривок вперед,

– сказала історикиня.

Однак вона впевнена, що заколот сам по собі не може усе змінити. Щоб його здійснити, потрібна рота гвардійців або декілька співробітників ФСБ, вважає Ейдельман. А от для того, щоб змінити країну, потрібні зусилля тисяч людей.

Готовність російської еліти до заколоту

"Навряд чи там є хороші люди, але ж є й ті, які щось таки тямлять у тому, що відбувається. У них є інформація, вони ж розуміють, що це не українці бомблять Маріуполь, а саме російські війська", – наголосила письменниця.

Вона додала, там таки є люди, які починають щось розуміти.

Звісно, вони усі жахливо бояться,

– сказала Ейдельман.

"Напевне, якісь еліти уже б хотіли позбутися Путіна. Але варто розуміти, що Путін створив навколо себе ситуацію маленьких угруповань, які ненавидять та бояться одне одного. Якщо одне з таких угруповань усе це влаштує, то у них буде шанс", – підсумувала вона.

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