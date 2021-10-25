Жалюгідна ситуація, – прем'єрка Фінляндії про наказ Ердогана вислати посла країни

Прем'єр-міністерка Фінляндії відреагувала на рішення президента Туреччини оголосити 10 іноземних послів, зокрема фінського дипломата, персонами нон ґрата. Санна Марін назвала це жалюгідною ситуацією.

За словами прем'єр-міністерки, Фінляндія веде діалог з турецькими офіційними особами. Зокрема, країна очікує додаткової інформації від Анкари, перш ніж "робити які-небудь висновки".

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Оголошення посла персоною нон ґрата зазвичай означає, що йому заборонено залишатися в країні. Дипломатів викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини.

Чому країна висилає послів

Дипломати з США, Франції, Німеччини, Нідерландів, Канади, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Нової Зеландії виступили із заявою, у якій закликали розв'язати справу Османа Кавали. Його судять за нібито причетність до спроби держперевороту.

Реджеп Ердоган ініціював оголошення персонами нон грата 10 послів, які стали на захист Османа Кавали.

Це дуже прикра ситуація. Ми визнали важливим, щоб рішення Європейського суду з прав людини поважали й виконували, тому закликали звільнити цього правозахисника,

– заявила Марін.

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Справа Османа Кавали: коротко