Жан Беленюк продемонстрував свою майстерність на тренуванні: відео
27-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк в Instagram поділився фрагментом тренування, на якому він бореться одразу з трьома суперниками.
Беленюк на відео продемонстрував, як відпрацьовує кидок "кочергою".
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"Швидкісне відпрацювання кидка через спину "кочерга", – пояснив під відео Жан.
Нагадаємо, Жан Беленюк відвідав у Броварах поєдинок українського боксера Дениса Берінчика та зробив кумедне фото по завершенню двобою.
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Джерело: 24 Канал
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