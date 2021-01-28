Жапаров офіційно став президентом Киргизстану: відео

У четвер, 28 січня, у Киргизстані відбулася інавгурація президента Садира Жапарова. Відвідали церемонію понад 1000 гостей.

Джерело: Sputnik

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Привітати Жапарова прийшов і експрезидент Киргизстану Сооронбай Жеенбоков, який пішов з посади через масові протести народу.

Деталі церемонії

Інавгурація відбулася у великому залі Національної філармонії.

Усі запрошення на інавгурацію перед подією здали тести на коронавірус.

У своїй промові Жапаров пообіцяв працювати на благо народу.

Згодом глава ЦВК Киргизстану передала президенту символи глави Киргизстану. Зокрема, нагрудний знак.

За порядком під час інавгурації стежили понад 2,5 тисячі правоохоронців.

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