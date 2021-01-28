Жапаров офіційно став президентом Киргизстану: відео

28 січня 2021 , 09:32
Читать новость на русском

У четвер, 28 січня, у Киргизстані відбулася інавгурація президента Садира Жапарова. Відвідали церемонію понад 1000 гостей.

Джерело: Sputnik

Актуально Хан Садир Жапаров: біографія президента Киргизстану

Привітати Жапарова прийшов і експрезидент Киргизстану Сооронбай Жеенбоков, який пішов з посади через масові протести народу.

Деталі церемонії

  • Інавгурація відбулася у великому залі Національної філармонії.
  • Усі запрошення на інавгурацію перед подією здали тести на коронавірус.
  • У своїй промові Жапаров пообіцяв працювати на благо народу.
  • Згодом глава ЦВК Киргизстану передала президенту символи глави Киргизстану. Зокрема, нагрудний знак.
  • За порядком під час інавгурації стежили понад 2,5 тисячі правоохоронців.

Інавгурація Жапарова: дивіться відео

Дострокові вибори у Киргизстані: що відомо