Жданов допускає, що Росія спеціально "утилізує" вагнерівців в Україні

Вагнерівці неодноразова критикували начальника осійського генштабу Валєрія Гєрасімова, якого нещодавно призначили командувачем окупаційними військами в Україні. Їхні випади підтримував очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин.

За неофіційною інформацією, компанія вже втратила до 30% особового складу й техніки. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Думаю, що тепер ПВК затикатиме усі дірки, які треба буде закрити з точки зору російського генштабу. Їх просто витрачатимуть, економлячи регулярні частини рос військ. Фактично, вони залишать цю компанію – сьогодні її Пригожин очолює, завтра може будь-хто інший. раптом з Пригожиним щось станеться або його усунуть від керівництва", – переконаний Жданов.

Вагнерівців цілеспрямовано знищують

Як запевняє військовий експерт, приватна військова компанія буде дуже сильно послаблена – і в плані комплектування, і в плані забезпечення. Останнє повністю йде з міністерства оборони Росії.

Жданов допускає, що найманців ПВК "Вагнер" можуть спеціально знищувати в Україні. На Бахмутському напрямку це вже зробили.

"Вони дочекалися, поки вагнерівці коштом власних втрат протиснуть нашу оборону, почнуть рухатися вперед і лише потім було підсилення десантними військами регулярної армії Росії. Вони їх потроху будуть "утилізовувати", намагаючись максимально послабити й знівелювати той силовий вплив, який може здійснити компанія, – підсумував Олег Жданов.

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