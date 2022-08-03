США поставили Китай на місце, – Жданов про загострення довкола Тайваню

Спікерка палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі 2 серпня прибула у Тайвань. Це відбулося на фоні збройних погроз Китаю.

Військовий експерт Сергій Жданов в ефіру 24 каналу сказав, що Тайвань є лише причиною для загострення протистояння США та Китаю.

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"США поставили на місце Китай і показали, що вони на сьогодні є країною №1 у світу. Думаю, що з візитом Пелосі там фактично все закінчилося", – зазначив Жданов.

Програш Китаю

Це перший за 25 років візит чиновника найвищого рангу США до Тайваню.

Китай проводить навколо Тайваню військові навчання. За словами Жданова, вони вже нікого не цікавлять, оскільки є факт – США захотіли і їхня представниця полетіла в Тайвань.

Навіть якщо вони б намагалися збити літак, коли вона відлітала, то це був би вже у будь-якому разі програш Китаю,

– зазначив військовий експерт.

Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню

За словами Пелосі, США майже 43 роки тому уклали договір про відносини з Тайванем і обіцяли підтримку. Спікерка зустрілася з главою тайванської адміністрації Цай Інвень та нагородила її Орденом Доброзичливих Хмар.

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"Наша делегація, чим я дуже пишаюся, прибула на Тайвань, щоб дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до Тайваню і ми пишаємося нашою дружбою, яка пройшла випробування часом", – наголосила Пелосі.

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Що відомо про візит Пелосі: коротко