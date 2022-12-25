Велика бутафорія: Жданов оцінив "технологічність" російської армії

У Росії нема нових та сучасних розробок зброї. Відомо, що це все старе радянське озброєння, яке модернізували.

У своєму стрімі Олег Жданов навів приклад танків Т-90. Вони не мають ніякої серйозної конструктивної відмінності від Т-72, адже це його глибока модернізація, передає 24 канал.

Важливо Росія дістає із запасів зняті з озброєння ракетні комплекси, – Жданов

Він розповів, що також є літак Су-57, який маж робочу назву Т-50 та є останньою розробкою Радянського Союзу. До нього був допрацьований фюзеляж, а начинку засунули від Су-35.

Олег Жданов пригадав й про ракету під назвою "Булава", яка у росіян так й не полетіла.

До речі, генеральний конструктор застрелився після чергової невдачі запуску ракета "Булава". З 2018 року вони її закинули й у 2021 році знову відновили,

– повідомив Олег Жданов.

За його словами, старої радянської розробки є й "Калібри". Вони їх трошки допрацювали та зробили контейнерного типу. Зараз ці ракети адаптувати під пускові контейнери підводних човнів, які будувалися під "Булаву".

Дивіться відео: Жданов про російську зброю

"Армата" їздила 3 чи 4 роки по Червоній площі. Ніхто толком не знав, що це за танк, який в нього концепт, які тактико-технічні характеристики. В кінцевому варіанті сказали, що дорогий й зняли,

– пригадав Жданов.

Він додав, що у 2019 році віцепремʼєр Росії по ВПК сказав, що в державному замовленні, починаючи з 2020 року, більше не буде танків Т-90, тому що дорого для російської армії.

"Російська армія в більшості виявилася бутафорською. Крім парадного розрахунку, який бачили на Червоній площі, більше нічого серйозного, конструктивного, нового чи високотехнологічного немає", – підсумував Жданов.

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