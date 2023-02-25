Усе для контрнаступу: Жданов проаналізував новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на роковини повномасштабного вторгнення. Туди увійдуть різні сюрпризи проти окупантів аж на 2 мільярди доларів.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, це – потужний пакет військової допомоги, який суттєво допоможе Україні воювати проти російських загарбників.

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Потужний пакет допомоги для контрнаступу

Жданов припустив, що інший пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, про який президент Джо Байден оголосив нещодавно, був зосереджений на посилення теперішніх можливостей України під час оборони.

А пакет на 2 мільярди доларів – чудова підтримка для контрнаступу ЗСУ, на який очікують усі українці. Найімовірніше, ця допомога піде на новостворені бригади, які активно готуються до подальших наступальних операцій.

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Думаю, що, судячи з кількості ударних безпілотників, це все на контрнаступ. Цей великий пакет на 2 мільярди. Уявляю, який це обсяг боєприпасів… Це, скоріш за все, для нових бригад, які готують сьогодні,

– зазначив Жданов.

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