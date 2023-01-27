Жданов спрогнозував, чи отримає Україна винищувачі від партнерів

На Заході почалися дискусії щодо передачі Україні сучасних винищувачів. Питання літаків для України може бути на порядку денному під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це під час свого стріму заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він нагадав про публікацію на сторінках видання Politico, яке повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні.

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За словами Жданова, обговорення щодо передачі Україні літаків – це ще одне підтвердження того, що змінюється кон'юктура з боку країн НАТО щодо Росії.

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Зокрема, якщо раніше в НАТО дистанціювалися і боялися щось заявити, то тепер на "червоні лінії" Путіна не звертають увагу. Жданов підкреслив, що наступний "Рашмтайн" відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО після зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Захід і Брюссель планово об'єднує зустріч міністрів НАТО та "Рамштайн". Можливо, будуть обговорювати питання передачі якихось літаків. Можливо, зі складу військ НАТО в Європі для потреб України,

– сказав експерт і додав, що в Брюсселі також можуть обговорювати ракети для України.

Також Жданов нагадав, що Словаччина підтвердила, що готова передати Україні літаки класу МіГ-29. За його словами, ймовірно, після "Рамштайну" Україна отримає ці літаки від Словаччини.

Україна може отримати сучасні винищувачі