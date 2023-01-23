Чи можуть ЗСУ обійтися без танків Leopard: Жданов пояснив, як це вплине на ситуацію на фронті

Військово-політичне керівництво України прагне отримати німецькі танки Leopard 2. Та в Німеччині поки не поспішають виконувати прохання України та передавати нашим військовим танки.

Військовий експерт Олег Жданов під час свого стріму заявив, що Україна може обійтися без танків Leopard, інформує 24 Канал. Також він сказав, що Україна може обійтися і малою кількістю танків.

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Нестача танків може потягнути за собою втрати в живій силі

Та як сказав Жданов, дефіцит танків може потягнути за собою додаткові втрати серед нашої піхоти.

Танк – це основна вогнева підтримка та прикриття військ, які наступають, на полі бою. Ось для чого потрібні танки,

– сказав військовий експерт.

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Жданов впевнений, що Україна отримає танки від партнерів

Олег Жданов вважає, що Україна отримає американські танки Abrams, а також французькі Leclerc. Більше того, військовий експерт зазначив, що Кіпр може передати Україні радянські танки Т-80, які пройшли модернізацію.

Він підкреслив, що Кіпр готовий дати Україні 80 танків, якщо їм в обмін поставлять німецькі Leopard.

Врешті-решт, Жданов не вірить, що Німеччина продовжить перешкоджати поставкам Leopard в Україні з інших країн. За його словами, найближчими тижнями Німеччина дозволить реекспорт своїх танків.

Україна досі не отримала танки Leopard