Запорука подальшого успіху в контрнаступі, – Жданов про важливість оборони Бахмута

Якщо є можливість та сили утримувати будь-яке українське місто, то це потрібно робити. В оборонному бою завдаємо противнику максимального ураження.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Знищення противника – це запорука успіху в контрнаступі. Згадайте, які важкі бої були на правому березі Дніпра у Херсонській області. Проте доволі успішно провели харківську наступальну операцію. Якщо Генеральний штаб вважає, що це не проблема, то треба продовжувати утримувати (Бахмут – 24 Канал) і завдавати максимального ураження противнику", – розповів Жданов.

Генштаб контролює ситуацію

За словами Жданова, обороною Бахмута Україна не тільки захищає Слов'янськ та Краматорськ, а й сковує Росію. Відтак окупанти змушені стягувати все, що є боєздатне.

Ми не даємо окупантам посилювати інші напрямки й вони змушені перекидати резерви, які у них не нескінченні. За Бахмутом у нас є підготовлені рубежі оборони й можемо вийти на них, коли це буде необхідним. Росія знову починатиме все спочатку, – сказав Жданов.

Він додав, що ризик оточення Бахмута існує, бо ситуація на флангах міста дуже загрозлива. Однак Жданов впевнений, що Генштаб все контролює.

"Генштаб ЗСУ, наскільки я розумію, поступово відводить війська за річку Бахмутка. Вона проходить у західній частині міста й далі річка стане штучною перепоною", – розповів він.

Чи можуть захисники піти з Бахмута

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що наразі військові у Бахмуті можуть отримувати все необхідне – боєприпаси, провізію, медикаменти. Крім цього, є можливість евакуйовувати поранених.

За словами Череватого, Україна може тактично відступати, щоб зберегти життя військових або покращити тактичне положення.